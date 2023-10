New York Times: Været kan ha utsatt bakkeinvasjon på Gazastripen

Den amerikanske storavisa har en lengre sak med detaljer om hva slags bakkeoperasjon Israel planlegger.

Avisa siterer tre ikke navngitte kilder i Israels hær som sier at invasjonen opprinnelig var planlagt i helga, men ble utsatt i minst et par dager på grunn av skydekke. Skyene ville ha gjort det vanskelig for israelske piloter og droneoperatører å støtte bakkeoperasjonen fra lufta.

Ifølge avisas kilder planlegger Israels hær å ta kontroll over Gaza by og eliminere Hamas' ledere. De planlegger å bruke titusener av soldater på å ta Gaza by, sier kildene.

New York Times siterer kildene på at Israel har endret reglene for sine soldater for å gjøre det lettere å operere i Gaza, der ruiner og tunneler gir mange skjulesteder. Det skal nå gjøres færre undersøkelser før man skyter mot mistenkte fiender, sier offiserene.