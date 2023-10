Russland ber om FN-avstemning om Gaza mandag

I det russiske forslaget er det en fordømmelse av vold mot sivile og alle former for terrorisme. Det tas til orde for en humanitær våpenhvile, samt frigjøring av gisler, trygg evakuering av sivile og leveranse av nødhjelp.

Uttalelsen nevner Israel og Palestina, men ikke Hamas. Det gjør at det er usikkert om vestlige land vil godta den. USA kan legge end veto.

Russland varsler at det blir avstemning mandag, og at de tror det skjer klokka 15 New York-tid.