Hamas og Iran fortsetter samarbeidet

Hamas og Iran diskuterte angrepet på Israel og krigen som fulgte, og er enige om å fortsette samarbeidet for å oppnå felles mål, sier Hamas i en uttalelse.

Irans utenriksminister Hossein Amirabdollahian hyllet på sin side Hamas-angrepet som en historisk seier.

Iran har historisk støttet Hamas, men Israel og USA har sagt at det ikke er bevis for at de var direkte involvert i angrepet på Israel.