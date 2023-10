Irans FN-delegasjon advarer Israel mot vidtrekkende konsekvenser

Axios meldte lørdag at Iran via FN-kanaler skal ha advart Israel om at de kan komme til å gripe inn hvis den israelske militæroperasjonen mot Gazastripen fortsetter.

Irans FN-delegasjon krever at Israel umiddelbart stanser det de omtaler som et folkemord og krigsforbrytelser på Gazastripen. Hvis ikke kan situasjonen eskalere og få vidtrekkende konsekvenser, sier FN-delegasjonen.

De sier at iranerne understreket at de ikke ønsker videre eskalering i krigen mellom Hamas og Israel, men at landet vil gripe inn hvis Israels militæroperasjon mot Gazastripen fortsetter.

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian møtte den norske FN-utsendingen Tor Wennesland i Beirut lørdag, ifølge diplomatkildene. Wennesland oppfordret ministeren til å bidra til å forhindre at konflikten sprer seg.