Axios: Iran har sendt advarsel til Israel

Axios viser til opplysninger fra to diplomatkilder med kjennskap til situasjonen.

De sier at iranerne understreket at de ikke ønsker videre eskalering i krigen mellom Hamas og Israel, men at landet vil gripe inn hvis Israels militæroperasjon mot Gazastripen fortsetter.

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian møtte den norske FN-utsendingen Tor Wennesland i Beirut lørdag, ifølge diplomatkildene. Wennesland oppfordret ministeren til å bidra til å forhindre at konflikten sprer seg.