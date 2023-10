Toppmøtet skal foregå som en videokonferanse, melder nyhetsbyrået AFP.

Michel sier EU har «full solidaritet» med det israelske folket etter Hamas-angrepet for en uke siden.

I et invitasjonsbrev skriver EU-lederen at Israel har rett til å forsvare seg i tråd med folkeretten. Han sier også at beleiringen av Gazastripen får varselklokker til å ringe i det internasjonale samfunnet, og at han derfor kaller inn til møtet.

– Det er av den største viktighet at Det europeiske rådet, i tråd med våre traktater og verdier, kommer fram til en felles forståelse og finner en klar, felles kurs som reflekterer kompleksiteten i det som foregår, skriver han.

Michel sier at EU må være en forkjemper for fred og respekt for folkeretten, og bør jobbe for å hindre at konflikten sprer seg til andre land i regionen. Han føyer til at konflikten har potensial til å nøre oppunder ekstremisme i EU-landene og kan medføre økt migrasjon og store folkeforflytninger.

Den israelske hæren (IDF) har kunngjort at den har forberedt en koordinert offensiv mot Gazastripen med fly-, bakke- og marinestyrker.

– Vi kommer veldig snart til å angripe Gaza by bredt, sa IDFs øverste talsmann Daniel Hagari i en TV-tale lørdag kveld.