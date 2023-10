Hamas-lederens tale ble sendt på TV.

– Vår beslutning er å bli værende i landet vårt, sa Haniyeh.

Den israelske hæren har gitt 1,1 millioner mennesker ordre om å evakuere Nord-Gaza i forkant av en ventet bakkeinvasjon mot Hamas.

Egypt grenser mot Gazastripen, og i landet er bekymringen stor for at innbyggerne i enklaven kan komme til å fordrives over grensen som følge av en israelsk militæroperasjon.