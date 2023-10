FN: Over 1300 bygninger ødelagt på Gazastripen

Ifølge FN-byrået er 5540 boenheter i disse bygningene ødelagt. I tillegg er skadene på nesten 3750 hjem så store at de er ubeboelige.

Ytterligere 55.000 boenheter har blitt delvis ødelagt i angrepene, ifølge OCHA.

Gaza er blitt åsted for en rekke bombeangrep siden Hamas gikk til et brutalt angrep på Israel forrige lørdag. FN sa fredag at bombingen fortsatte og forverret seg på Gazastripen.

Over 1900 palestinere er drept i luftangrep på Gazastripen siden lørdag, inkludert over 600 barn, ifølge det palestinske helsedepartementet. FN sa torsdag at minst 423.000 mennesker er registrert som internt fordrevet på Gazastripen.