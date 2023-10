AFP: Saudi-Arabia setter samtaler om normalisering med Israel på vent

En kilde med kjennskap til samtalene opplyser til nyhetsbyrået at amerikanske tjenestepersoner er informert om avgjørelsen.

Det skjer samtidig som Israel gjennomfører omfattende luftangrep mot Gazastripen og ventes å gå til en bakkeinvasjon.

Saudi-Arabia og Israel skulle etter planen signere en historisk avtale i løpet av neste år. USA og president Joe Biden har blant annet tilbudt Saudi-Arabia en amerikansk forsvarspakt og hjelp til å utvikle sitt atomprogram dersom de går med på normaliseringsavtalen, ifølge CNBC.

Den saudiarabiske kronprinsen, Mohammed bin Salman, har tidligere denne uken uttrykt sin støtte til palestinerne.

Israel og Saudi-Arabia er USAs to viktigste allierte i Midtøsten. Å få til en diplomatisk avtale mellom de to har vært en av de viktigste utenrikssakene for president Joe Biden, som håper å vise til dette når han prøver å bli gjenvalgt i 2024.

USAs utenriksminister Antony Blinken var fredag i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh.