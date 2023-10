IDF om mulig bakkeinvasjon: – Vurderer situasjonen på bakken

På spørsmål fra CNN om hvorvidt Israels evakueringsordre i Gaza antyder at Israel baner vei for en bakkeinvasjon, og hvor lenge den israelske hæren (IDF) eventuelt vil vente med å iverksette en slik operasjon, sier talsperson Jonathan Conricus at soldatene fortløpende «vurderer situasjonen på bakken».

– Vi må se hvor mange sivile som er igjen i området og forstå hvor mange av dem som Hamas hindrer fra å evakuere, sier Conricus til den amerikanske kanalen.

IDF anklager Hamas for å bruke sivile palestinere som menneskelige skjold i krigen og hevder gruppen prøver å hindre mennesker i å forlate nordlige Gaza.

Israel ga natt til fredag beskjed om at alle sivile på Nord-Gaza, 1,1 millioner mennesker, burde evakueres til Sør-Gaza. Lørdag morgen utvidet hæren evakueringsvarslet med seks timer. Mellom klokken 10 og klokken 16 lokal tid vil sivile kunne forlate området på to hovedveier sørover, ifølge en annen talsperson for IDF.

En tjenestemann fra Hamas sa fredag morgen at Israels evakueringsordre var falsk propaganda og ba innbyggerne i Gaza om å bli værende der de er.