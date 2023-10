Israel utvider evakueringsfristen på Gaza til lørdag ettermiddag

Sivile palestinere vil ha mulighet til å evakuere nord til sør langs to hovedveier mellom klokken 10 og klokken 16 lokal tid, ifølge hæren.

Israel ga natt til fredag beskjed om at alle på Nord-Gaza, 1,1 millioner mennesker, burde evakueres til Sør-Gaza innen 24 timer. De understreket at det gjaldt alle sivile.

Leger Uten Grenser fordømte den opprinnelige tidsfristen Israel ga.

– Gazastripen blir jevnet med jorden. Tusenvis av mennesker dør. Dette må stoppe nå. Vi fordømmer Israels krav på det aller sterkeste, sier generalsekretær Meinie Nicolai i Leger Uten Grenser.

– Bare begynnelsen

I natt har det vært nye meldinger om luftangrep på Gaza, mens Israels hær har sagt at de har gjennomført enkelte raid inne på Gazastripen. Det har blant annet vært for å samle informasjon om hvor gislene Hamas har tatt, er, opplyser hæren. Haaretz skriver at de har funnet lik etter gisler.

Israel har også angrepet mål i Libanon.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt sent fredag en tale til folket.

– Vi slår ned på våre fiender med enestående styrke. Dette er bare begynnelsen. Våre fiender har bare begynt å betale prisen. Jeg vil ikke fortelle detaljer, men det er bare begynnelsen, sa Netanyahu.

Titusener på flukt

Ifølge FN hadde minst titusener lagt på flukt klokka 21 lokal tid fredag. Før beskjeden om evakuering kom, var allerede over 400.000 internt fordrevet. FN kommer ikke med noe tall på hvor mange som nå er internt fordrevet, trolig fordi det er umulig å anslå.

Dødstallet på Gazastripen har økt til minst 1900, mens minst 7696 er såret. Mange av dem er barn.

På israelsk side er dødstallet på minst 1300, mens minst 3436 er såret.

På den okkuperte Vestbredden er minst 49 drept og 950 såret.

Det betyr at det totale antallet drepte og sårede i krigen som har brutt ut, er minst over 15.331 mennesker.