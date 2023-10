Svensk evakueringsfly har landet

Flyet tok av fra Tel Aviv fredag kveld og er nå framme i Stockholm.

– Jeg er glad for at alle kom hjem i od behold og for at vårt nordiske samarbeid fungerer så bra, sier utenriksminister Tobias Billström.

Det var 120 personer om bord i flyet. Det var først og fremst svensker, men også noen andre nordiske borgere om bord.

Tidligere fredag landet et av det danske forsvarets Hercules-fly på Kypros med 82 personer som er evakuert fra Israel.