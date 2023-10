FN-sjefen: Enorm fare for eskalering

En videojournalist fra nyhetsbyrået Reuters ble drept da de ble fanget i kryssilden.

FN-sjefen sier det viser at det er ekstrem fare for at krigen mellom Israel og Hamas skal eskalere til Libanon.

– Jeg vil også hedre journalistene for jobben de gjør for å bringe sannheten fram i verden. Så mange av dem må betale med livene sine, sier Guterres.

Flere journalister fra AFP og Al Jazeera ble såret.