I en ny studie publisert i Nature Communications kommer det frem at både mengden av og kvaliteten på humle påvirkes av klimaendringene. Forskerne bak studien advarer om at utviklingen kan påvirke både prisen på og smaken av europeisk øl, skriver The Guardian.

– Øldrikkere vil definitivt merke klimaendringene, enten på prislappen eller på kvaliteten, sier Miroslav Trnka, en av forskerne bak studien.

Spår fall

I studien spås det at humleavlingene i europeiske vekstregioner vil falle med fire til 18 prosent innen 2050 om bøndene ikke tilpasser seg varmere og tørrere vær. Samtidig tror forskerne at alfasyren man finner i humlen, som gir ølet den spesielle smaken og lukten, vil falle med mellom 20 og 31 prosent.

Fallene gjør at både prisen og smaken kan endres i negativ retning, opplyser forskerne.

– Det ser ut til å være uunngåelig, sier Trnka, som jobber ved Det tsjekkiske vitenskapsakademiet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Planten humle er følsom for endring i lys, varme og vann.

Se video: Må nødlande – så sklir flyet av rullebanen

Høy etterspørsel

I løpet av de siste årene har etterspørselen etter humle av høy kvalitet økt som følge av at stadig flere mikrobryggerier brygger øl med mye smak. Samtidig ser forskerne en betydelig produksjonsnedgang i humleavlinger etter å ha sammenlignet produksjonen mellom 1971 og 1994 og 1995 og 2018.

I Tyskland, som er den nest største humleprodusenten i verden, har humleproduksjonen falt med mellom 13 og 19 prosent i enkelte regioner. Det største fallet ser man i Slovenia der produksjonen har falt med 19,4 prosent.