Spesialsoldat til BBC: – Gaza er ikke den samme etter denne krigen

Israel har samlet en hærstyrke på over 360.000 soldater rundt Gaza. Sivile har fått beskjed om å evakuere.

– Gazastripen kommer ikke til å være den samme etter denne krigen, sier soldaten som BBC navngir som Michael.

De oppgir at han er major i spesialstyrkene og derfor ikke kan identifiseres med etternavn.

– Jeg tror alle vet hva som kommer til å skje. Vi skal ta ut Hamas. Jeg tror vi skal gå inn på Gaza og ta ut Hamas-folk, sier han.

Han sier at evakueringsbeskjeden er for at folk som ikke er involvert kan komme seg unna.

– Dra, for vi kommer inn. Og vi kommer til å gå inn hardt og sterkt, sterkere enn de noen gang har sett, sier Michael.