Republikanerne forsøker seg med en ny lederkandidat i Kongressen

Jordan var før Scalise ble nominert tilsynelatende mer populær enn Scalise til å ta over jobben, og han ble blant annet støttet av sin nære allierte, tidligere president Donald Trump.

Den 59 år gamle lederen for justiskomiteen fikk nominasjonen etter en hemmelig avstemning blant republikanerne. Hans motkandidat var Austin Scott.

Huset i den amerikanske Kongressen har stått uten leder siden Kevin McCarthy ble kastet.

Republikanerne nominerte torsdag Scalise til å bli ny leder. Avstemmingen er blitt utsatt flere ganger ettersom han ikke har klart å sikre seg et flertall. Til slutt erkjente han nederlaget og trakk seg.

Nå er det Jordan som skal forsøke å samle nok støtte blant sine partikolleger. Republikanerne har flertallet av setene i Representantenes hus med 221, mens Demokratene har 212.

Men de har slitt med å bli enige om hvem som skal lede dem. McCarthy måtte gjennom 15 avstemninger for å bli valgt i januar, da en liten gruppe republikanere nektet å stemme for ham.

Jordan trenger 217 stemmer for å sikre seg flertallet, da det for tiden mangler to kongressmedlemmer. Ingen av Demokratenes representanter kommer til å stemme for Republikanernes kandidat.