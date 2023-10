Reuters-journalist ble drept i israelsk angrep mot mål i Libanon

– Vi er utrolig lei oss over å høre at videojournalisten vår, Issam Abdallah, er drept, sier en talsperson for Reuters.

Byrået la til at ytterligere to Reuters-journalister, Thaier Al-Sudani og Maher Nazeh, ble såret.

En fotograf fra nyhetsbyrået AP på stedet bekrefter at journalisten døde og at seks ble skadd. Noen av dem ble sendt til sykehus.

Qatarske Al Jazeera sier at to av deres ansatte er blant de sårede. De øvrige to skadde journalistene var fra det franske nyhetsbyrået AFP.

Tidligere fredag meldte libanesiske sikkerhetskilder at Israel hadde skutt mot et grenseområde i Sør-Libanon.

Sikkerhetskildene sier beskytningen fulgte et infiltrasjonsforsøk fra den libanesiske siden av grensen, mens den israelske hæren (IDF) sa de svarte på en eksplosjon som forårsaket «lette skader» på grensegjerdet.