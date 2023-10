Under et besøk i Kirgisistan sa han at han trodde en fredsavtale mellom de to landene er oppnåelig om begge parter viser godvilje. Han tonet ned utfordringene ved å finne en løsning på grensekonflikten.

Putin, som deltar på et toppmøte i Bisjkek, har tidligere tatt til orde for fredssamtaler mellom de to landene i Moskva.

– Med velvilje fra begge sider kan alt gjøres, sa Putin som er på sitt første besøk i utlandet siden invasjonen av Ukraina i fjor vår, med unntak av besøk i russiskkontrollerte områder i Ukraina.

Aserbajdsjan gjenerobret i forrige måned den armenske eksklaven Nagorno-Karabakh i en lynoffensiv, som utløste en masseflukt av størsteparten av de 120.000 armenerne som bodde i området.

Putin sa torsdag også at Israels blokade av Gaza er uakseptabel, og han sammenlignet blokaden med Nazi-Tysklands beleiring av Leningrad under annen verdenskrig.

Han sa at Israel ble utsatt for et angrep som var uten sidestykke i sin ondskap, og har rett til å forsvare seg, men at en bakkeoffensiv mot Gaza ville føre til et helt uakseptabelt antall sivile ofre.