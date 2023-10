Det var torsdag at Ovsiannikova, som bor i eksil i Frankrike, sa at hun følte seg uvel etter å ha funnet et pulver utenfor leilighetsdøra si.

Fredag skriver imidlertid Ovsiannikova på Telegram at hun føler seg bedre, og at det ikke er funnet noen giftige stoffer i blodet hennes.

– Resultatene fra de fleste testene er inne nå. Det er ikke snakk om noen forgiftning, skriver hun.

Ovsiannikova ble kjent da hun i mars i fjor holdt opp en protestplakat mot krigen i Ukraina under en sending på ledende russiske TV-kanalen Rossija 1, hvor hun jobbet.