Lege slår alarm om utstyrsmangel og ekstreme tilstander på Gazastripen

– Sykehusene er overfylt. Det er en kontinuerlig strøm av sårede, det er snakk om tusenvis som er skadd. Vi jobber for tiden døgnet rundt med kirurgi. Grensen er hermetisk lukket, og vi får ikke inn medisinsk utstyr, sier Morten Rostrup i Leger Uten Grenser til VG.

Rostrup selv befinner seg i Norge, men forteller at kollegene hans på Gazastripen jobber på spreng døgnet rundt under bomberegnet. Det enorme arbeidspresset gjør legeteamene utmattet, sier den erfarne legen.

Se video: Overlevde festival-massakren: – Jeg vil hjem

– Ekstrem situasjon

Han forteller at et av Leger Uten Grensers utstyrsslagere ble tomt på tre dager. Det skulle vare i tre uker. Også Røde Kors sa torsdag at de er i ferd med å gå tom for forsyninger og dermed ikke kan hjelpe sivile på Gazastripen stort lengre.

– Vi jobber for tiden døgnet rundt med kirurgi, sier Morten Rostrup. Foto: NTB

Etter at Hamas angrep Israel uten forvarsel lørdag, har Israel svart med tusenvis av bomber og raketter og innført full blokade av Gazastripen. Det innebærer at forsyninger som vann, mat og drivstoff ikke slipper inn til dem som bor der.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Når over to millioner mennesker er fanget under kontinuerlig bombing, uten mulighet til å flykte, er det en helt ekstrem situasjon, sier Rostrup.

Unicef: Minst 447 barn drept

FNs barnefond (Unicef) opplyser fredag at minst 447 barn har blitt drept i luftangrep på Gazastripen siden lørdag. Ifølge FN-byrået vil tallet trolig stige.

Unicef har bedt både Israel, Hamas og Palestina beskytte barn mot vold.

Mange av dem som bor på Gazastripen, er barn. Allerede før denne krigen hadde 1,1 millioner barn behov for hjelp – for eksempel mat, vann eller medisiner for å overleve, ifølge FN.

Unicef har også tatt til orde for at Hamas-krigere på Gazastripen slipper fri israelske barn som er blitt kidnappet. Kidnapping av barn er forbudt i krig, uansett hvem som står bak.