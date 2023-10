Under et intervju i det amerikanske radioprogrammet «Literally! With Rob Lowe» kommer trening- og skuespillerlegenden og politikeren Arnold Schwarzenegger (76) med sterke anklager mot Det demokratiske parti.

– De vil ødelegge alle byer i Amerika, hevder stjernen ifølge New York Post og Fox News.

Uttalelsen kom etter at radioverten Rob Lowe ved kanalen SiriusXM spurte republikaneren hva det betyr å være demokrat. Schwarzenegger sier han er sikker på at det er det Demokratene ville sagt. Han mener det er dette «som er temaet akkurat nå».

Deretter spør Lowe Schwarzenegger om hvorfor Demokratene, ifølge Schwarzenegger, ønsker «å ødelegge alle byer i Amerika».

– Jeg aner ikke, svarer Schwarzenegger, ifølge de amerikanske mediene.

Uttalelsen er ikke den eneste den tidligere kroppsbyggeren har kommet med den siste tiden. Under en opptreden i talkshowet «The View» skal han ha etterlyst en omfattende finansieringsreform i USA.

Han skal også ha bedt om sikrere grenser, skriver New York Post.