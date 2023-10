Israel raser mot FNs svar på advarsel til Gazas innbyggere

Ifølge FN har Israel informert at alle nord på Gaza bør evakueres til Sør-Gaza. Det er umulig og kan utløse en katastrofe, sier FN – som ber Israel trekke ordren.

Israels FN-delegasjon sier det er et skammelig svar på den israelske advarselen. FN-ambassadør Gilad Erdan sier at FN har snudd ryggen til Hamas' vold og utnyttelse av de sivile på Gazastripen.

– Det hadde vært bedre for FN å fokusere på å få tilbakeført gislene, fordømme Hamas og støtte Israels rett til å forsvare seg, sier Erdan ifølge The Times of Israel.