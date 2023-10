Hamas trente åpenlyst før angrepet på Israel

Hamas offentliggjorde 12. september en propagandavideo som viste hvordan deres krigere trente.

Videoen gir et skremmende innblikk i hva som foregikk da Hamas lørdag angrep Israel, et angrep som så langt har tatt livet av 1300. Mange sivile ble drept.

I videoen ser man Hamas-krigere brukte eksplosiver til å ta seg gjennom en replika av en grensehindring. Deretter krysser de den falske grensen i store kjøretøy og beveger seg til en kopi av en israelsk bosetting. Der går de dør til dør og avfyrer automatvåpen mot pappfigurer.

Falsk bosetting

Nyhetsbyrået AP har verifisert nøkkeldetaljer fra Hamas-videoer som er offentliggjort det siste året. Ved bruk av satellittbilder har de funnet ut at den falske israelske bosettingen ble satt opp i ørkenen utenfor al-Mawasi, sør på Gazastripen.

Det var til og med hengt opp falske skilt med navnet Horesh Yaron, navnet på en kontroversiell israelsk bosetting på den okkuperte Vestbredden.

Den mektige israelske etterretningstjenesten skal tross øvelsen ha blitt overrasket over Hamas-angrepet.

– Det var helt klart advarsler og tegn de burde ha fanget opp, sier Bradley Bowman, en tidligere offiser i den amerikanske hæren som nå er direktør i Foundation for Defense of Democracies.

Han sier tegnene kan ha blitt fanget opp uten at Israel tok nødvendige grep.

Overrasket

Samtidig sier han at det er tegn som tyder på at Hamas forsøkte å lure Israel til å tro at de forberedte et angrep på Vestbredden, ikke rett over grensa.

Den pensjonerte israelske obersten Michael Milshtein sier at videoene ble fanget opp.

– Vi visste om alt. Men overraskelsen var koordineringen av alt, sier han.