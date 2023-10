Palestinsk tenåring drept på Vestbredden

Den israelske avisa Haaretz skriver at gutten ble skutt i Qalqilyah. Det palestinske helsedepartementet har navngitt ham som Mehdi Majed Salim (17).

En talsperson for den israelske hæren sier at gutten ble skutt av israelske soldater som var i et bakholdsangrep etter at de rykket ut på melding om at fire palestinere kastet stein på biler.

Torsdag kveld ble også en palestiner skutt og drept i Jerusalem. Hæren sier han skjøt mot politiet og at en politibetjent pådro seg mindre alvorlige skader.

Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP), som er en sekulær bevegelse som kjemper mot Israel, har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Tidligere torsdag ble to palestinere drept i sammenstøt med israelske bosettere og soldater i byen Nablus, mens en kvinne ble skutt og drept i bilen sin i Ramallah.

Antallet drepte på Vestbredden er dermed oppe i 34 siden lørdag.