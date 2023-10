Det hvite hus: Minst 27 amerikanske statsborgere drept i Hamas-angrep

Det tidligere dødstallet var på 25.

Ifølge lederen for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, er 14 amerikanske statsborgere fremdeles savnet etter angrepene.

Kirby sier at amerikanske myndigheter tror at Hamas' har tatt relativt få amerikanske statsborgere som gisler. Han svarte også bekreftende på et spørsmål fra en journalist om hvorvidt amerikanske myndigheter fortsatt er uvitende om tilstanden til de amerikanske gislene.

Rundt 150 mennesker fra Israel og andre land – blant dem soldater, sivile, barn og eldre – holdes som gisler av Hamas og deres støttespillere, ifølge israelske myndigheter.