Ny tiltale mot senator anklaget for korrupsjon i USA

Den endrede tiltalen ble levert inn til en føderal domstol på Manhattan i New York torsdag. Menendez tiltales her for brudd på loven som krever at folk registrerer seg hos amerikanske myndigheter dersom de opptrer som agent for utenlandske myndigheter eller virksomheter.

Men uansett om han hadde registrert seg, har ikke Menendez lov til å være agent for utenlandske myndigheter, da han er folkevalgt i Kongressen.

Tiltalen sier at agentvirksomheten foregikk fra januar 2018 til juni 2022. Også Menendez' kone anklages for å ha vært agent for Egypt.

Demokraten Menendez er fra før tiltalt for korrupsjon i forbindelse med sine forbindelser til tre forretningsmenn i delstaten New Jersey, delstaten han representerer i Senatet.