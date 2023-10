– Alt som er mulig, må gjøres for å sikre de sivile i Gaza. Det kan være humanitære korridorer der folk kan komme seg ut, og der nødhjelp kan sendes inn, sier Stoltenberg til nordisk presse.

– Alt må gjøres for å redusere lidelsene, sier han.

Fikk se bilder

På Natos forsvarsministermøte i Brussel torsdag fikk Stoltenberg og resten av møtet en orientering av Israels forsvarsminister Yoav Gallant om Hamas-angrepet.

De fikk også se videoer og bilder som tydelig understreker brutaliteten i angrepet, sier Stoltenberg.

– Det gjorde veldig sterkt inntrykk, sier han.

Selv har han flere ganger understreket at Israels svar på det brutale Hamas-angrepet i helgen må være forholdsmessig og i tråd med reglene for beskyttelse av sivile.

Livredde

Torsdag skrudde Israel av både vann- og strømforsyningen til Gaza, der befolkningen, som er stuet sammen på et bitte lite område, nå er livredde for et bakkeangrep.

På spørsmål om Stoltenberg mener dette er forholdsmessig, svarer han:

– Israel har vært utsatt for et brutalt terrorangrep, målrettet mot sivile. Israel har rett til å forsvare seg. Det jeg har gitt uttrykk for, er at vi må undersøke hvordan sivile menneskeliv kan skånes så langt som overhodet mulig, at Israels svar må være i tråd med folkeretten, og at det må være proporsjonalt.

– Fortvilet situasjon

– Alle skjønner jo at dette er en veldig fortvilet situasjon. Israel står overfor noen veldig brutale valg og dilemmaer. Det som uansett er viktig, er at det nå gjøres et arbeid for å beskytte sivile – for å etablere humanitære korridorer, for å få inn nødhjelp og medisinsk hjelp, og kanskje etablere områder der sivile kan oppholde seg trygt, sier generalsekretæren.

– Ikke noe av dette er enkelt, men det er viktig at man nå ser på mulighetene. Det må gjøres for å redusere lidelsene, sier Stoltenberg.

De siste dagene har Israel gjennomført over tusen angrep mot mål på Gazastripen. Siden Hamas overraskende gikk til angrep på Israel lørdag morgen, har over 2600 mennesker mistet livet i Israel og på Gazastripen. Mange barn er blant de drepte.

På begge sider er det også meldt om tusenvis av sårede.