Det er Spanias meteorologiske institutt, Aemet, som har utarbeidet en langtidsprognose for Kanariøyene og det spanske fastlandet.

Prognosen er illevarslende nyheter om hva fastboende og turister har i vente.

Opptil 10-20 grader varmere enn normalt



Ifølge de nye beregningene er sannsynligheten for at oktober, november og desember vil bli uvanlig varm anslått til 70 prosent, skriver Canarijournalen.

Las Canteras-stranden på Las Palmas, Kanariøyene. Foto: AP

For fastlandet i Spania er det 60 prosent sannsynlig at det blir varmere enn normalt i tiden frem til nyttår.

Den siste tiden har temperaturen på den populære ferieøya nærmet seg 40 grader. Det normale for denne årstiden er temperaturer på 20-tallet.

De uvanlig høye temperaturene har blant annet resultert i flere skogbranner. Flere Middelhavsland har også opplevd varmere høst enn normalt, deriblant Frankrike, Italia, Hellas og Spania.

– Det er rett og slett vanvittig

Nå tar de lokale myndighetene på Gran Canaria grep for å hjelpe innbyggere som sliter i varmen. Ifølge The Guardian er en rekke skoler stengt under den pågående hetebølgen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi ønsker å prioritere sikkerheten til gutter og jenter ved alle skoler på Kanariøyene, sier utdanningsminister Poli Suárez.

Tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste (C3S) viste at snittemperaturen i verden i september var 0,5 grader høyere enn forrige rekord for denne måneden.

– Det er rett og slett vanvittig. Vi har aldri før sett noe slikt som dette, sier C3S-sjef Carlo Buontempo, ifølge nyhetsbyrået AP.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det varmeste året som noen gang er registrert



Slik ser værmeldingen ut for Kanariøyene de neste dagene, ifølge Spanias meteorologiske institutt, Aemat. (Skjermdump fra «X»).

Den globale varmerekorden for september er slått med en margin som gjør inntrykk selv på garvede forskere.

2023 ligger an til å bli det varmeste året som noen gang er registrert på kloden.

Også på det spanske fastlandet har det vært målt temperaturer på opptil 38 grader hittil i oktober.

– Det mest ekstraordinære er at det fortsatt er noen uvanlig varme dager foran oss. Vi kan få inntil ti dager til med rekordvarme, uttalte meteorologene 5. oktober.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg sliter fortsatt med å forstå

Den finske klimaforskeren Mika Rantanen er rystet over tempoet på hvordan Jorden varmes opp.

– Jeg sliter fortsatt med å forstå hvordan ett enkelt år kan gjøre et så stort hopp sammenlignet med tidligere år, sier Rantanen til The Guardian.

I tillegg til menneskeskapte faktorer, skyldes den raske oppvarmingen værfenomenet El Niño. Et stort undersjøisk vulkanutbrudd i Stillehavet blir også trukket frem som en mulig forklaring.