Torsdag utførte et patrulje- og overvåkingsfly fra den amerikanske marinen en flyvning over det omstridte Taiwanstredet.

Ruten det amerikanske flyet tok faller ikke i smak hos kinesiske myndigheter, skriver Newsweek.

– I samsvar med internasjonal lov

Ifølge USA var overflyvningen «en demonstrasjon av landets forpliktelse til frihet og åpenhet rundt Stillehavet».

– Ved å operere i Taiwanstredet i samsvar med internasjonal lov, opprettholder USA rettighetene og frihetene alle nasjoner har. Det amerikanske militæret flyr, seiler og opererer hvor som helst så lenge det er i samsvar med internasjonal lov, heter det i en uttalelse fra den amerikanske marinen.

Taiwan er et selvstyrt territorium myndighetene i Beijing regner som en del av Kina. Sistnevnte har gjort det klart at de ønsker å ta kontroll over øynasjonen Taiwan.

Den amerikanske marinen opplyser at det var et fly av typen P-8 Poseidon som foretok overflyvningen. Norge benytter seg også av denne flytypen.

Reagerte

Ifølge det kinesiske militæret ble jagerfly sendt opp og andre styrker i området ble satt i det som omtales som «høy beredskap» som følge av den amerikanske overflyvningen.

– Jagerfly fulgte overflyvningen til det amerikanske flyet og opererte i henhold til internasjonal lov, sier oberst Shi Yi fra det kinesiske militæret.

Ifølge Newsweek protesterer kinesiske myndigheter mot den amerikanske flyvningen.

Hendelsen får oppmerksomhet fra den kinesiske befolkningen. Ifølge den amerikanske nettavisen er hendelsen blant mest søkt i den kinesiske søkemotoren Baidu.

Taiwans president Tsai Ing-wen sier Taiwan ønsker et fredelig og åpent forhold til Kina. Foto: Sam Yeh / AFP / NTB

Ikke første gang

Til tross for kinesiske protester sender USA og andre land fly og skip gjennom stredet. I september seilte det amerikanske krigsskipet USS Ralph Johnson og det kanadiske krigsskipet HMCS Ottawa gjennom Taiwanstredet.

I slutten av juli var sist USA sendte et P-8 Poseidon gjennom stredet.

Kina har på sin side økt den militære aktiviteten i området rundt Taiwan. 103 kinesiske kampfly ble registrert over stredet på bare to dager i september.

Taiwans president: Vil ha fredelig sameksistens

Tirsdag denne uken Taiwans president Tsai Ing-wen at taiwanerne ønsker en fredelig sameksistens med Kina og uhindret handel og reise over Taiwanstredet.

– Vi vil ha en demokratisk dialog med myndighetene i Beijing for å utvikle et fundament begge kan godta for interaksjon og en vei mot fredelig sameksistens, sa hun ifølge NTB.