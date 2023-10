Ukraina sier kornlager er skadd etter droneangrep mot havner langs Donau

Angrepet skjedde natt til torsdag, opplyser Odesa-guvernør Oleh Kiper på Telegram. Han sier at både havneinfrastruktur og boligbygninger i Izmajil-distriktet, hjem til flere av Ukrainas viktigste havner, har blitt rammet.

– En kvinne er sendt til sykehuset med brannskader, sier Kiper.

En talsperson for det ukrainske forsvaret sier at et kornlager er skadd, men sier ikke noe om hvor mye korn som har gått tapt.

Ifølge Ukrainas luftsvar ble det tatt i bruk 33 Shahed-droner under angrepet natt til torsdag. 28 av dem skal ha blitt skutt ned.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at de ikke har kunnet bekrefte opplysningene. Russland har ikke kommentert uttalelsene.

Siden juli, da Russland trakk seg ut av kornavtalen som ble meklet fram av FN, har landet trappet opp angrepet mot Ukrainas infrastruktur for korneksport i de sørlige Odesa- og Mykolajiv-regionene.