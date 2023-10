Undersøkelse: Høy inflasjon fører til at verdens barn går sultne

Undersøkelsen er bestilt av den humanitære gruppen World Vision International og kommer i forkant av Verdens matdag 16. oktober.

Av de spurte foreldrene svarer 59 prosent at de er svært bekymret for barnesult og underernæring i sine familier, hvorav 46 prosent sier de er bekymret for å ikke ha nok penger til mat.

I tillegg sier 37 prosent av foreldrene at barna deres ikke får riktig ernæring hver dag, mens 21 prosent sier barna deres har gått sultne den siste måneden.

Andelen barn som legger seg sultne, har steget til 38 prosent i lavinntektsland. I USA er antallet 18 prosent. De som svarte at barna deres legger seg sultne, sier inflasjon og økte levekostnader er hovedårsaken.

Undersøkelsen er uført av Ipsos og omfatter 14.000 personer med ulikt inntektsnivå. Landene som er omfattet, er Australia, Bangladesh, Brasil, Canada, Filippinene, Irak, Japan, Kongo, Malawi, Mexico, Peru, Storbritannia, Sør-Korea, Tsjad, Tyskland og USA.