En død og barn skadd etter skyting i Sverige

Ifølge politiet dreier det seg om et foreldrepar og deres barn. Mannen døde på sykehus av skadene, mens moren er innlagt og får behandling. Barnet ble lettere skadd og er skrevet ut.

Foreldrene som ble rammet, er ustraffet og har ingen tilknytning til kriminelle nettverk. Gjengvolden har dermed etter alt å dømme igjen rammet uskyldige som ikke har noe å gjøre med bandekrigen, ifølge Aftonbladet.

Skytingen skjedde i et villaområde i Västberga sør i den svenske hovedstaden. Væpnede personer brøt seg inn i huset og åpnet ild, og ofrene ble funnet inne i huset, ifølge polititalsmann Daniel Wikdahl.

Alarmen gikk i 1-tiden om natten. Mange naboer ringte politiet for å varsle om skyting i nabolaget.

Det er mistanke om at skytingen har forbindelse til andre grove kriminelle handlinger i området. Aftonbladet skriver at politiet ikke vil utelukke at det er en forbindelse til en påsatt brann i en villa i Snättringe i Huddinge sør for Stockholm i 3-tiden.

Politiet mener også at det er en forbindelse til den pågående Foxtrotkonflikten mellom Den kurdiske reven Rawa Majid og hans tidligere medarbeider Ismail Abdo. En av politiets teorier er at Majids side står bak nattens hendelser.

Politiet leter etter gjerningspersoner med hundepatruljer og helikopter, men ingen er ennå pågrepet. Imens er området avsperret, og politiet innhenter vitnebeskrivelser.