USAs utenriksminister har ankommet Israel

Under besøket skal Blinken blant annet diskutere grep for å styrke Israels sikkerhet. Han vil også understreke USAs solidaritet og støtte til landets rett til å forsvare seg.

USA jobber også aktivt med Israel og Egypt for å sørge for at sivile kan få en trygg vei ut av Gazastripen som Israel nå angriper etter helgens Hamas-angrep.

Blinken skal også møte palestinernes president Mahmoud Abbas og Jordans kong Abdullah. Det møtet skjer fredag i Jordans hovedstad Amman.

Abbas styrer den okkuperte Vestbredden, mens Hamas styrer Gazastripen. Abbas' Fatah-bevegelse har vært i konflikt med Hamas i en årrekke.