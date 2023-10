Hamas sier de angriper Tel Aviv

– Ezzedine al-Qassam-brigadens angrep kommer som svar på angrep rettet mot sivile i al-Shati- og Jabalia-leieren, skriver Hamas-ledelsen i en tekstmelding til journalister.

Korrespondenter for nyhetsbyrået AFP sier de torsdag morgen var vitne til dusinvis av luftangrep over 30 minutter i retning al-Shati-leiren på Gazastripen.

Ifølge Hamas er minst 15 palestinere drept i angrepet. Hamas-vennlige medier skriver at angrepet er det tredje på få timer mot boligbygg på Gaza, og at beboere ikke fikk noen advarsel fra israelsk hold i forkant av angrepet.

Jabalia er den største flyktningleiren på Gazastripen og ligger helt nord i den beleirede enklaven, nord for Gaza by. Leiren er svært overbefolket, ifølge FN.

Al Shati-leiren ligger like ved Gaza by og har også en stor befolkning med over 353.000 mennesker.