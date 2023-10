Brudd i kontraktssamtalene mellom skuespillerne og Hollywood-studioene

Hollywood-skuespillerne har vært i streik siden midten av juli. De krever høyere grunnlønn, inntekter fra strømming og begrensninger på bruk av kunstig intelligens (KI).

Fagforeningen la fram sitt siste forslag onsdag, og det er etter dette at studioene setter forhandlingene på vent.

AMPTP mener at et krav fra skuespillerne om en streamingbonus vil koste mer enn 800 millioner dollar i året og at dette vil være en for tung økonomisk byrde.

Manusforfatterstreiken, som startet i mai, ble avsluttet med enighet for to uker siden.

Resultatet av de to streikene er at store deler av underholdningsindustrien i Hollywood har stått i stampe. Det er første gang siden 1960 at de to fagforeningene har streiket samtidig.