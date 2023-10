Palestinernes president skal møte USAs utenriksminister

Det opplyser en palestinsk tjenestemann til Reuters.

Abbas styrer den okkuperte Vestbredden, mens Hamas styrer Gazastripen. Abbas' Fatah-bevegelse har vært i konflikt med Hamas i en årrekke.

Abbas har tatt til orde for at Israel må stanse angrepene på Gazastripen og skåne palestinske sivile etter at Hamas angrep Israel i helga.

Blinken ankommer Israel torsdag og skal også til Jordan. I tillegg har amerikanske myndigheter kryptisk sagt at han skal møte en part til, noe som kan være Abbas.