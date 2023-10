Hamas hevder israelsk kvinne og to barn er frigitt

Det er al-Qassam-brigadene, som er Hamas' væpnede fløy som opplyser at de tre er frigitt. Det er ikke kjent hvem kvinnen og barna som skal være frigitt er.

En video som er delt av Hamas, viser de tre gående i et område med piggtrådgjerder som tilsynelatende er ved grensa mellom Gaza og Israel.

Videoen ser ut til å være filmet i dagslys. Det er ikke klart hva som har skjedd med de tre. Nyhetsbyrået AFP skriver at de ikke har klart å verifisere om videoen er ekte eller ikke.

Israelsk TV avviser påstandene og sier at kvinnen og de to barna ikke var blant de som ble kidnappet til Gazastripen.

De melder at det er snakk om en kvinne som i intervjuer har sagt at hun ble tatt av Hamas i kibbutzen Holit, men at krigerne lot henne og barna gå uten at de ble tatt med til Gaza.