– Det fins en tid for fred og en tid for krig. Nå er en tid for krig, sa Gantz, som er tidligere forsvarssjef og general i Israel.

Onsdag kveld sto han sammen med statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant og lovet kraftig skyts mot Hamas, som i helgen gikk til angrep mot Israel. Gantz og Netanyahu ble tidligere onsdag enige om å danne en kriseregjering, noe som innebærer en utvidelse av regjeringen.

– Vi kjemper mot en felles fiende, en som er verre enn IS, sa Netanyahu, som sa at de hadde lagt uenighetene sine til side for å sikre Israels framtid.

– Vi vil utslette Hamas fra jordens overflate. De vil slutte å eksistere, stemte Gallant i.