Funnet gir enda flere bevis til teorien om at grunnlaget for livet på jorden ble sådd fra verdensrommet.

– Den første analysen viser prøver som inneholder rikelig med vann i form av vannholdige leirmineraler, sa Nasa-leder Bill Nelson på en pressekonferanse onsdag.

– Dette er den største karbonrike asteroideprøven som noen gang er returnert til jorden, sier han. Karbonet ble funnet i form av både mineraler og organiske molekyler.

Romsonden Osiris-Rex samlet stein og støv fra Bennu i 2020, og en kapsel med den dyrebare lasten landet trygt på jorden for litt over to uker siden.

Siden da har den blitt møysommelig analysert av spesialisert ved Nasas Johnson Space Center i Houston i Texas.

Det er første gang Nasa har hentet prøver fra en asteroide til jorden. Tidligere har japanske romforskere lyktes med to lignende prosjekter.

Asteroider som Bennu regnes som «overskuddsmateriale» fra dannelsen av solsystemet for 4,5 milliarder år siden, og prøver herfra kan gi et innblikk i forholdene da jorda og de andre platene ble dannet.