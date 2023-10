Republikanerne nominerer Steve Scalise som ny leder av Representantenes hus

58 år gamle Scalise må fremdeles gjennom en avstemming før han kan smykke seg med jobben som speaker. Republikanerne har 221 av setene i Representantenes hus, mens Demokratene har 212.

Ifølge CNN blir ikke denne avstemningen holdt onsdag.

– Vi har mye arbeid å gjøre, sa Scalise etter at det ble klart at han fikk nominasjonen.

Republikanerne landet på Scalise etter en avstemning seg imellom bak lukkede dører. Scalise var blant favorittene til å ta over jobben sammen med Jim Jordan, leder for justiskomiteen. Jordan fikk 99 av stemmene, mens Scalise fikk 113.

– Splittet

Jordan var i forkant av onsdagens avgjørelse tilsynelatende mer populær enn Scalise til å ta over jobben, og han ble blant annet støttet av sin nære allierte, tidligere president Donald Trump.

Selv var Jordan ordknapp etter at Scalise ble nominert til speaker, men uttalte at republikanerne i Representantenes hus er splittet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Scalise trenger 217 stemmer for å sikre seg flertallet, da det for tiden mangler to kongressmedlemmer. Ingen av Demokratenes representanter kommer til å stemme for Republikanernes kandidat.

Men flere republikanere har sagt at de vil støtte Scalise, blant annet Matt Gaetz, som sto bak mistillitsforslaget som felte den forrige speakeren, Kevin McCarthy.

Ber om rask løsning

Det republikanske partiet har sagt at lederspørsmålet må løses raskt. Så lenge Representantenes hus mangler speaker, blir den amerikanske responsen på krigen i Israel, ytterligere bistand til Ukraina og videre finansiering av statsapparatet etter 17. november satt på vent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det hvite hus håper at republikanerne klarer å få på plass en speaker så fort som mulig. Pressesekretær Karine-Jean Pierre sier hun håper at det snart kan bli en slutt på kaoset som har preget Representantenes hus.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Huset trenger en ny speaker etter at Kevin McCarthy ble felt i et mistillitsforslag i forrige uke. McCarthy ble først valgt som speaker etter 15 avstemminger i Representantenes hus, da en liten gruppe republikanere nektet å stemme for ham.

Scalise har vært McCarthys nestleder i Huset og partiets sjefinnpisker. Han blir oppfattet som sosialt sterk, erfaren og som en brobygger mellom de ulike fløyene i Det republikanske partiet.