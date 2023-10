MDG foreslår giverlandskonferanse for Palestina

Som leder av Giverlandsgruppen for Palestina bør Norge ta initiativ sammen med andre giverland til at gruppen samles for å forberede en så god respons som mulig i den prekære humanitære krisen som utspiller seg i Gaza, påpeker MDGs Lan Marie Berg i en epost til NTB.

Hun er skuffet over at Frp og KrF foreslår å fryse bistanden til Palestina.

– Det er knapt mulig å ta mer feil. Sivile som rammes, må få hjelp. Derfor er jeg glad for at utenriksministeren har varslet at hun vil opprettholde bistanden, sier hun.