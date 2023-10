Palestinsk Røde Halvmåne sier lokalene deres ble bombet i et israelsk luftangrep

Det er så langt ikke meldt om sårede eller drepte i angrepet. Det israelske forsvaret sier at de undersøker meldingene om hendelsen.

Som svar på Hamas' angrep mot Israel lørdag, har den israelske regjeringen innført en total blokade av Gazastripen og trappet opp luftangrepene.

Gazas helsedepartement sier at alle sykehusene på Gazastripen er overfylte, og at de er tomme for medisiner og nesten tomme for medisinsk utstyr.

Minst 1200 israelere har blitt drept i Hamas' angrep, mens minst 1000 har blitt drept i angrepene på Gazastripen.