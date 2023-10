Enighet om kriseregjering i Israel

Ifølge Netanyahus parti Likud vil det innebære en utvidelse av regjeringen.

I en felles uttalelse sier Gantz og Netanyahu at det skal dannes et «krigskabinett» med fem medlemmer som skal vurdere hvordan Israel skal håndtere krigen med Hamas. Den vil bestå av Netanyahu, Gantz, nåværende forsvarsminister Yoav Gallant og to andre høytstående tjenestemenn som vil fungere som observatører.

Kriseregjeringen vil imidlertid ikke vedta noen nye lover eller beslutninger som ikke er knyttet til den pågående krigen så lenge kampene fortsetter, heter det i uttalelsen.

Det er uklart hva som vil skje med Netanyahus nåværende regjeringspartnere, som til nå har bestått av en koalisjon mellom Likud og høyreekstreme og ultraortodokse partier i Israel.

Søndag ba statsministeren opposisjonslederne Yair Lapid og Benny Gantz om å bli med å danne en samlingsregjering som følge av Hamas' angrep mot Israel og Israels angrep på Gazastripen.