Operatør: Gassrørledningen Balticconnector ute av drift i fem måneder

Dermed er den ute av drift fram til 1. april 2024, heter det videre.

Balticconnector er en toveis rørledning på 77 kilometer som forbinder gassnettet i Finland og Estland. Rørledningen har en diameter på 70 centimeter og gir også Finland tilgang til gass fra Latvia. Den ble satt i full drift da Russland kuttet gassforsyningene til Finland i mai i fjor.

Klokken 2 natt til søndag begynte trykket i rørledningen plutselig å falle, og rørledningen er nå ute av drift. Det er konstatert at det var et brudd på gassrørledningen som forårsaket lekkasjen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg varsler et «samlet og bestemt svar» hvis det viser seg at skadene på rørledningen skyldes et angrep.