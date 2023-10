Gazastripens eneste kraftverk er stengt – prekær strømmangel

I en uttalelse fra myndighetene i Gaza, som er gjengitt av Al Jazeera, heter det at strømmangelen gjør det umulig å «tilby alle grunnleggende tjenester», fordi de alle er avhengige av strøm.

– Denne katastrofale situasjonen skaper en humanitær krise for alle innbyggere på Gazastripen, heter det i uttalelsen.

Full israelsk blokade

Strømproduksjonen har opphørt to dager etter at Israel varslet full blokade av det palestinske området. Det innebærer at verken drivstoff, mat eller rent vann kommer inn til området.

Det palestinske elverket opplyser onsdag at det fortsatt finnes strøm basert på solenergi, men at denne kun rekker i ti timer per dag.

Gazastripen er et av verdens tettest befolkede steder med rundt 2,3 millioner innbyggere.

Kaller det folkemord

Gazastripen får nå verken tilført mat, medisiner eller drivstoff.

Heller ikke generatorer som er livsviktige for sykehus og andre institusjoner, får diesel. Samtidig minker beholdningen av medisinsk utstyr, noe som gjør det vanskelig å behandle de mange sårede.

Bygg etter bygg i det tett befolkede området er de siste dagene blitt rammet av israelske luftangrep. Onsdag passerte dødstallet 1000, og mange av ofrene er sivile.

Luftangrepene har dessuten ført til at minst 264.000 mennesker er fordrevet, ifølge FNs nødhjelpskontor, OCHA.

Palestinas FN-utsending uttalte natt til onsdag at Israels beleiring og bombing utgjør et folkemord.

Enorme ødeleggelser

Palestinere beskylder Israel for rene hevnangrep uten tanke på sivilbefolkningen etter at Hamas-krigere tok seg inn i Israel og gjennomførte flere massakre. Hundrevis av mennesker ble drept i to kibbutzer og på en musikkfestival bare noen kilometer fra Gazastripen.

Angrepet kom som et sjokk på Israel, og en hel befolkning ser nå ut til å stille seg bak regjeringens mål om å få slutt på Hamas-styret.

Militante palestinere drepte over 1200 israelere, de fleste sivile, ifølge israelske myndigheter. Blant de drepte var også 155 israelske soldater.

Siden lørdag er det også meldt om tusenvis av sårede, hvorav 5000 på palestinsk side og 2700 på israelsk side.

Dermed er antallet drepte og sårede som partene har oppgitt på hvert sitt hold, oppe i 10.000.

Bakkeinvasjon?

Og mer brutalt kan det bli. Israels forsvarsminister Yoel Gallant antydet under et besøk til soldater ved Gaza-grensen at det kommer en bakkeoperasjon.

– Hamas ville ha en endring, og det får de. Det som var i Gaza, får ikke forbli. Vi startet offensiven fra lufta, senere kommer vi også fra bakken, sa Gallant.

Israel trakk soldatene sine ut av Gazastripen i 2005 etter 38 års okkupasjon.

To år senere iverksatte de en blokade av området etter at Hamas vant det palestinske valget og tok makten på Gazastripen.

Den palestinske selvstyremyndigheten, som springer ut fra den sekulære grupperingen Fatah, har siden måttet nøye seg med å styre på Vestbredden, som fortsatt er okkupert av Israel.

Mobilisering

De siste dagene har Israel mobilisert 360.000 israelske reservesoldater, og rundt 300.000 er på plass ved Gazastripen. Det har også kommet meldinger om at Israel har angrepet mål i Libanon etter at det ble avfyrt en panservernrakett fra libanesisk territorium.

Det har vært flere runder med krig og konflikt mellom Israel og Hamas, men disse har i hovedsak bestått i angrep fra lufta og raketter.

Samtidig har det vært stor uro på Vestbredden, der det de siste månedene har vært gjennomført nærmest daglige israelske militæroperasjoner.

Så langt i år er over 250 palestinere og over 30 israelere drept i volden i det okkuperte området.