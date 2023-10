Polsk professor: – Valgkampen drukner i desinformasjon

Valget er søndag, og samtidig holdes en folkeavstemning der et av spørsmålene handler om innvandring.

Regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS) bruker sterke virkemidler for å overbevise velgerne om å stemme «nei» til flere migranter fra Midtøsten og Afrika.

Et bilde av migranter trengt sammen på en gummibåt til havs brukes i flere av PiS' valgkampvideoer. Bildet klippes sammen med opptak av vold mot kvinner og gatekamper, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Målet er å vekke sterke følelser, sier sosiale medier-analytiker Anna Mierzynska.

– Invasjon! De kommer!

Bildet av migrantene på gummibåten brukes også i en brosjyre som er delt ut til husstander over store deler av Polen.

– Invasjon! De kommer! står det i brosjyren, som ber folk stemme «nei» i folkeavstemningen på valgdagen.

Meningsmålingene før parlamentsvalget viser at PiS leder, men opposisjonen knapper inn på forspranget.

– Denne valgkampen drukner i desinformasjon, sier Katarzyna Bakowicz, professor ved universitetet SWPS i hovedstaden Warszawa.

Samtidig peker hun på tilfeller som ikke er direkte falske nyheter, men som befinner seg i gråsoner.

– Det er halvsannheter, partisk informasjon og manipulasjon.

10 millioner visninger

I en valgkampvideo fra statsminister Mateusz Morawiecki vises bilder av migranter som ankommer den italienske øya Lampedusa – og et angrep på en kvinne.

Nyhetsbyrået AFP har sett nærmere på videoen og slått fast at angrepet på kvinnen skjedde på T-banen i Berlin i 2016. Gjerningsmannen var en bulgarsk statsborger som senere er blitt dømt for handlingen.

Noen av valgkampvideoene som knytter migranter til vold, er blitt sett over 10 millioner ganger i sosiale medier. De er også vist i nyhetsprogrammer på statlig TV.

Analytiker Anna Mierzynska peker på at det er jevnt før parlamentsvalget. Hun hevder at politikerne har «mistet bremsene» og tilsynelatende tenker at målet helliger middelet.

– Det finnes ikke fakta eller data i valgkampvideoene, bare manipulering av følelser.

– I denne gigantiske desinformasjonskampanjen blir alle kommunikasjonskanaler berørt, legger hun til.

EUs asylreform

Også den proeuropeiske opposisjonen anklages for å spille på følelser og spre feilinformasjon.

Blant annet har de advart om at Polen raskt kan ryke ut av EU. Dette til tross for at regjeringen gjentatte ganger har sagt at de ønsker å bli værende i unionen.

Bakgrunnen for innvandringsspørsmålet i folkeavstemningen er tautrekkingen i EU om en ny asylpakt. I forrige uke ble det oppnådd flertall i Ministerrådet om reformen – tross polsk og ungarsk motstand.

Heretter må nordeuropeiske land belage seg på å ta imot flere migranter og asylsøkere når situasjonen blir kritisk ved Middelhavet. Alternativt kan de betale penger for å slippe.

I den polske folkeavstemningen blir velgerne bedt om å svare på følgende spørsmål:

– Støtter du å gi adgang til tusenvis av ulovlige innvandrere fra Midtøsten og Afrika som ledd i mekanismen for tvungen relokalisering, innført av det europeiske byråkratiet?

Opposisjonen beskylder PiS for å bruke ladede spørsmål i folkeavstemningen, som de kaller misbruk av offentlige midler.

– Propaganda

Regjeringens kampanje mot innvandring fra Midtøsten og Afrika foregår parallelt med at Polen har tatt imot 1,5 millioner flyktninger fra Ukraina og fått ros for det.

Karina Stasiuk-Krajewska, ekspert på medier og kommunikasjon, hevder den statlige polske kringkasteren TVP bruker teknikker som minner om russisk propaganda.

Hun peker på omtalen av opposisjonens store demonstrasjon i Warszawa 1. oktober, der flere hundre tusen mennesker deltok. På TVP ble det hevdet at langt færre var til stede.

Også den norsk-polske historikeren, litteraturviteren og forfatteren Nina Witoszek mener polske medier nå serverer propaganda.

– PiS har overtatt partipolitisk kontroll med TV og aviser, som brukes som propagandakanaler. Opposisjonen har bare noen få marginale kanaler, sosiale medier – og lederes karisma – til rådighet, sa hun nylig til NTB.

Krysser grensa

Ikke bare i valgkampmateriell og medier, men også i regjeringsmedlemmenes uttalelser er det sterke advarsler mot økt innvandring.

Statsminister Mateusz Morawiecki spurte nylig om polakkene ønsket seg avisoverskrifter om narkogjenger og skyteepisoder i polske byer.

– For dette er i dag overskriftene i Sverige, i Paris, Marseille, i Italia, sa han før avreise til et EU-møte om migrasjon i Spania.

Også migranter som kommer ulovlig over grensa til Polen fra Belarus, har bidratt til å sette ulovlig innvandring høyere på dagsordenen. EU har beskyldt Belarus for å bruke migranter som «våpen» i « hybridangrep».

Aktivister sier Polen presser migranter tilbake til Belarus, i strid med menneskerettighetene. Flere titall mennesker skal ha dødd i grenseområdene siden 2021, de fleste som følge av kulde eller sykdom.

Polske myndigheter nekter for anklagene om menneskerettsbrudd i de myrlendte skogene langs grensa mot Belarus.