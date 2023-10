Malalas bønn: Legg ned våpnene for barnas skyld

Da Hamas gikk til angrep på Israel i helga, ble mange barn drept i Israel. På Gazastripen er flere barn blitt drept og såret i de israelske angrepene, selv om Israel sier de prøver å ikke angripe barn og sivile.

Malala ble verdenskjent da hun sto opp mot Taliban i hjemlandet Pakistan. Hun ble angrepet av Taliban-krigere som skjøt henne. Da hun var 17 fikk hun Nobels fredspris for sin jobb for fred og barns menneskerettigheter.

I en uttalelse lagt ut i sosiale medier ber Malala nå om en umiddelbar våpenhvile i Israel og Palestina.

– Mens jeg har fordøyd de tragiske nyhetene de siste dagene, har jeg tenkt på de palestinske og israelske barna som har havnet midt oppi dette, skriver Malala.

Drømte om fred

Hun husker krig fra da hun var barn.

– Jeg var bare elleve da jeg ble vitne til vold og terrorisme. Vi våknet til lyden av granater og så skolene og moskeene våre ødelagt av bomber. Fred ble noe jeg bare kunne drømme om, skriver hun.

– Krig skåner aldri barn. Ikke de som er kidnappet fra hjemmene sine i Israel, eller de som gjemmer seg for luftangrep eller er uten mat og vann på Gazastripen, skriver fredsprisvinneren.

Tirsdag kom det historier om barn som var blitt drept i Israel. FN sier at mange barn er drept på Gazastripen. Mange barn både i Israel og Palestina får psykiske problemer på grunn av det som skjer.

– I dag sørger jeg for alle barna og folkene som lengter etter fred og rettferdighet i det hellige land, skriver Malala.

Mange barn trenger hjelp

FNs barnefond Unicef ber både Israel og Hamas og Palestina beskytte barn mot vold.

– Ingenting rettferdiggjør drap og bortføring av barn. Dette er alvorlige brudd på rettigheter som Unicef sterkt fordømmer, sier UNICEFs direktør, Catherine Russell.

Unicef ber krigerne på Gaza om å slippe fri israelske barn som er blitt kidnappet. Kidnapping av barn er forbudt i krig, uansett hvem som står bak.

Mange av dem som bor på Gazastripen, er barn. Allerede før denne krigen hadde 1,1 millioner barn behov for hjelp – for eksempel mat, vann eller medisiner for å overleve.

– Vi er ekstremt bekymret for at befolkningen i Gaza nå fratas strøm, mat, brensel og vann. Dette forsterker lidelsene for familier som allerede er hardt rammet i Gaza, sier James Elder i Unicef.

Han talte i FNs tirsdag.

– Det å hindre barn tilgang til mat og andre nødvendige tjenester, setter barns liv i fare. Det samme gjør angrep på sivile områder og infrastruktur – som helsesentre, skoler og vann- og sanitærsystemer, sier han.