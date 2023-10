Jaroslaw Kaczynski – Polens sterke, populistiske høyreleder

74 år gamle Kaczynski er i dag Polens visestatsminister og leder for partiet Lov og rettferdighet (PiS). Det er et nasjonalkonservativt og populistisk politisk parti, grunnlagt av tvillingbrødrene Lech og Jaroslaw Kaczynski.

PiS betegnes som et nasjonalistisk parti langt ute på høyresiden, kjent for sin kritikk av liberale verdier, sin innvandringsmotstand og kritiske holdning til EU.

Jaroslaw Kaczynski er liten av skikkelse men av stort format, ifølge av hans ihuga støttespillere. Tilhengere ser ham som en sterk leder som forsvarer Polens interesser og nasjonale identitet.

Motstandere anklager ham for å drive politisk populisme, som har satt polakker opp mot hverandre. De beskylder ham for å ha ledet Polen i autoritær retning og svekket landets demokratiske institusjoner, samtidig som han har samlet mer makt i egne hender.

Maktbase

Kaczynskis maktbase er hovedkvarteret til PiS i sentrum av Warszawa. Han viser seg offentlig stort sett bare i forbindelse med debatter i nasjonalforsamlingen og under valgmøter der han er kjent for sine tordentaler.

Under høstens valgkamp har han lovet å fullføre reformer som ble satt i gang for åtte år siden da PiS kom til makten. Det er snakk om reformer av rettsvesenet – som Kaczynski mener er nødvendig for å få bukt med korrupsjon.

Opposisjonen og EU-kommisjonen er derimot sterkt bekymret over reformene av rettsvesenet, som de mener har svekket domstolenes uavhengighet. Blant annet har regjeringen fått kontroll over hvilke dommere som får plass i høyesterett.

Selv om Kaczynski mener at Polen bør forbli et EU-medlem, er han sterkt kritisk til unionen.

Han anklager regelmessig EU for å undergrave polsk suverenitet og ønsker at EU skal ha færre fullmakter.

I valgkampen har han lagt stor vekt på problemet med migranter og anklager EU for å ville sende tusenvis av migranter til Polen under et nytt fordelingsprinsipp som diskuteres.

Vokste opp under kommunismen

Tvillingbrødrene Kaczynski vokste opp i kommunisttidens Warszawa, sønner av en far som var ingeniør og en mor som var filolog. Brødrene studerte begge juss og begge ble med i den antikommunistiske bevegelsen og ble politiske aktive.

Jaroslaw var en tid rådgiver for fagbevegelsen Solidaritet, og jobbet for Solidaritetsleder og nobelprisvinner Lech Walesa, som ble president i 1990. Walesa sparket senere begge brødrene og anklaget dem for illojalitet.

I 2005 ble Lech Kaczynski president. Året etter ble Jaroslaw statsminister.

Erkefiender

I 2007, etter mye politisk uro og strid med EU, måtte han gi fra seg makten til Donald Tusk. Siden den gang har han næret et personlig fiendskap med Tusk. Fiendskapet ble forsterket etter at broren omkom i en flyulykke i 2010, som han til dels klandret Tusks regjering for og ikke minst kritiserte for ikke å gjennomføre en skikkelig gransking av.

Kaczynski har under høstens valgkamp i skarpe ordelag kritisert Tusk for å representere EUs interesser – «og ikke ekte polakkers interesser».

Jaroslaw, som i alle år har vært singel, bodde sammen med sin mor til hennes død i 2013.