Huitfeldt om Hamas-angrepet: – Det er terrorister som har utført disse handlingene

Utenriksministeren er for tiden i Brasil og sier tirsdag kveld til NTB at angrepet på Israel har sjokkert en hel verden. Det kommer fortsatt nye opplysninger om hvordan sivile ble angrepet da Hamas startet sitt angrep lørdag.

– Det er helt grusomme bilder av terrorhandlinger mot helt uskyldige mennesker. Det sier noe om omfanget om hva Hamas har gjort, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren sier hun frykter dagene som kommer.

– Terrorister

Huitfeldt har fått kritikk for at Norge ikke stempler Hamas som en terrororganisasjon, noe Fremskrittspartiet kommer til å kreve i Stortinget onsdag.

– Vi mener dette er terrorhandlinger. Norge har ikke en nasjonal terrorliste, men vi etterlever FNs beslutninger i henhold til våre forpliktelser. FN har ikke listeført Hamas som en terrororganisasjon, sier Huitfeldt.

– Men er de som har utført dette angrepet terrorister?

– Det er terrorister som har utført disse handlingene. Så er det opp til domstolene å vurdere hva hver enkelt har gjort og om de skal dømmes for terrorisme, sier Huitfeldt.

Beskjed til Hamas: – Må slippes fri

Utenriksministeren sier at situasjonen fortsatt er uoversiktlig. Mer enn 900 skal være drept i Israel og 2.400 såret. Ifølge Israels FN-delegasjon er 100 til 150 personer bortført til Gaza.

– Det som er viktig nå er at vi sier at alle disse gislene må slippes fri umiddelbart og at vi samler oss om en kraftig fordømmelse av disse terrorhandlingene internasjonalt, sier Huitfeldt.

Hun sier at det kommer opp i diskusjon med kolleger hun snakker med, og viser til brasilianske myndigheter og telefonsamtaler med Egypts, Jordans og Italias utenriksministere.

– Dette har sjokkert en hel verden. Vi gir klart uttrykk for avsky overfor Hamas. Det er klart at Israel har rett til å forsvare seg, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren sier at Norge – på embetsmannsnivå – også har gitt uttrykk for det overfor Hamas.

– Vi har sagt at dette er avskyelige handlinger og at de må slippe gislene fri, sier Huitfeldt.

Redd for framtida

Samtidig sier Huitfeldt at palestinerne på Gazastripen har krav på humanitær støtte uansett. Hun sier hun er redd for hva som skal skje videre i krigen.

– Ja, jeg er veldig engstelig for det. Det er så mange uskyldige nå som lider for Hamas sine handlinger. Både palestinere og israelere, sier Huitfeldt.

– Jeg forstår at denne situasjonen skaper aggresjon mot Hamas sine handlinger. Men vi kan ikke straffe palestinerne ved ikke å gi dem mat og vann. Den humanitære retten må etterleves uansett. Menneskene som er i Gaza nå har ingen steder å dra. Hjelpen må komme fram, sier Huitfeldt.

Utenriksdepartementet gikk tirsdag også ut med en ny melding til nordmenn i området og ba dem registrere seg. Huitfeldt sier det jobbes for å koordinere utreiser, men kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke gå nærmere inn på detaljene.