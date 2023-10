Ny milliardpakke til Ukraina

I pakken er blant annet mineryddingsutstyr, midler til vedlikehold av kjøretøy og støtte til å bygge opp forsvarsverk rundt kritisk infrastruktur.

Støttepakken ble offentliggjort av Storbritannias forsvarsminister natt til onsdag. Midlene kommer fra IFU-fondet, som en gruppe land som Storbritannia, Norge, Nederland, Danmark og Sverige har bidratt til.

– På mitt siste besøk til Kyiv lovet jeg president Zelenskyj at Storbritannias støtte står fast. I dag er jeg stolt over å kunngjøre at vi sammen med allierte leverer på det løftet med nye kontrakter som skal gi Ukraina kritisk luftforsvar, sier forsvarsminister Grant Shapps.

Det er blitt underskrevet nye kontrakter som ledd i en pakke på 70 millioner pund for mer luftforsvar til Ukraina.